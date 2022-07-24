تصدير مليون برميل من خام حقل أبو الطفل النفطي

أخبار ليبيا 24

شهد ميناء الزويتينة النفطي، السبت، تصدير مليون برميل من خام حقل أبوالطفل، وذلك بعد رفع القوة القاهرة عن الموانئ والحقول النفطية من قبل المؤسسة الوطنية للنفط.

وبدأت عمليات التشغيل والإنتاج لحقلي الرمال وأبو الطفل بشكل فعلي يوم الجمعة. ومن المتوقع الرجوع إلى معدلات الإنتاج الطبيعية لمنتجات النفط الخام والغاز والمكثفات خلال اليومين القادمين.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، ارتفاع الإنتاج إلى 860 ألف برميل، مشيرة إلى أن الإنتاج سيرتفع تدريجيا إلى 1,200,000 برميل يوميا خلال إسبوعين.