تراجع الدولار..«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاحد 24 يوليو 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 24 يوليو 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.876 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.9809 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8546 دينار، والدولار الكندي 3.7755 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2749 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2978 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3275 دينار، والدينار التونسي 1.5467 دينار، والدرهم المغربي 0.4772 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاحد 24 يوليو 2022: