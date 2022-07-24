الساعدي (لوال): نعمل على زيادة الإمداد المائي وتأمين مواقع منظومات النهر الصناعي في المنطقه الغربية 

بنغازي 24 يوليو 2022 (وال) _ تحدث مدير مكتب إعلام جهاز النهر الصناعي (صلاح الساعدي) _ لوكالة الأنباء الليبية _ حول تأمين مواقع منظومات النهر الصناعي، ورحلتهم الأخيرة التي قاموا بها في مواقع المنطقة الغربية.

هذا وقال الساعدي: إنه من حوالي أسبوع أو عشرة أيام ذهبنا إلى المنطقه الغربية، حيث انطلقنا من طرابلس بمرافقة قوة إيفاد القانون وكتيبة 166 إلى السدادة، ثم عدنا إلى طرابلس ومن طرابلس ذهبنا إلى غدامس موقع “جويبيا”، و موقع محطة “درج وسيناون” وحقل آبار غدامس، وذلك لتأمين هذه المواقع والوقوف على الاحتياجات لغرض تفعيلها وبدء الأعمال فيها، بمشاركة عضو اللجنة الإدارية المهندس (أحمد الذيب) المتواجد في المنطقه الغربية.

وأكمل الساعدي: توجد شركات أجنبية لديها رغبة في المجيء إلى البلاد تواصلنا معها، وكان الشرط الأساسي لهذه الشركات هو توفير الأمن.

وأضاف: تم الإطلاع على الاعتداءات والمشاكل الموجودة في الموقع، حيث أبدى السيد عضو اللجنة الإدارية استعداده لتوفير جميع النواقص والاحتياجات الفنية و اللوجستية، وقوة إيفاد القانون بالتعاون مع قوة الكتيبة 166 كونت قوة مشتركة لتأمين الموقع، وقاموا بوضع الطلبات والاحتياجات حتى يتم العمل بالشكل الصحيح، كما ذهبنا إلى غدامس بمرافقة قوة إيفاد القانون وكتيبة أمن النهر، واطلعنا على محطات الضخ في مسار منظومة غدامس وزوارة والزاوية، ومحطة الضخ في درج وسيناون وحقول آبار غدامس.

وتابع مدير مكتب الإعلام: خطة الجهاز هي تأمين المواقع بالتعاون مع هذه القوات، ولا ننسى قوة الشرطة الزراعية التي كانت متواجدة في الرحلتين (السدادة _ مواقع غدامس الزاوية وزوارة)، وكان الوضع جيد جداً، من المتوقع أن الشركة الألمانية “K S B” الخاصة بتركيب المضخات وتصنيع صمامات في السدادة ستبعث في الأسبوع القادم مندوبها، وذلك للتأكد من الوضع الأمني القائم.

واختتم قائلا: تأتي هذه الزيارات من أجل توفير وزيادة الإمداد المائي في المنظومات، شاكراً النائب العام (الصديق الصور) وذلك لدعمه جهاز النهر الصناعي وحمايته وتأمينه وكافة العاملين بالجهاز. (وال _ بنغازي) ن ع

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