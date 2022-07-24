لجنة الإقراض السكني تواصل حصر المنتفعين من الشباب والأسر المحتاجة

عقد رئيس اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة بدر الدين التومي اليوم الأحد، إجتماعا مع أعضاء مجلس إدارة مصرف الادخار والاستثمار العقاري، لوضع جدول زمني لاستلام نتائج أعمال اللجنة، وكذلك اللجان الفرعية بالبلديات التي تواصل حصر من سينتفعون من هذه المبادرة من الشباب والأسر المحتاجة المستهدف إعانتهم عبر منحهم قروضا سكنية.

يذكر أن رئيس حكومة الوحدة قد أكد أنه سيتم البدء في القروض السكنية في شهر أغسطس القادم.