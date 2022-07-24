“المنقوش” تجتمع مع القائم بالأعمال الياباني لدى ليبيا

اجتمعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية “نجلاء المنقوش” اليوم الأحد، مع القائم بأعمال سفارة اليابان لدى ليبيا “ماساكي أماديرا” وذلك بحضور القائم بأعمال بالوكالة لدى اليابان “أحمد النعاس” .

كما أكد “ماساكي أماديرا” على تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في المجال التكنولوجي والاقتصادي مع ليبيا، حيث وجه دعوته للوزيرة للمشاركة في مؤتمر “طوكيو” الدولي للتنمية في دورته الـ 8 والذي ستستضيفه تونس الشقيقة في 27\28 أغسطس المقبل، مؤكداً على أهمية مشاركة ليبيا في هذا المؤتمر، في ظل سعيهم لتعزيز الشراكة الأفريقية –اليابانية، وتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية في الاستقرار والرخاء.

ومن جهة أخرى أكدت “المنقوش” على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الاقتصاد والتعليم بين البلدين الصديقين، خاصة لما لدى دولة اليابان من خبرة رائدة في هذا المجال.

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