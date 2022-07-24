“زلاف ليبيا” تتوقع إنتاج 3 آلاف برميل من حقل إيراون

أخبار ليبيا 24

توقعت شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، إنتاج 3 آلاف برميل من بئرين نفطيين في حقل إيراون جنوب غرب ليبيا خلال عملية تطوير أعدتها الشركة، على ما أفاد مدير إدارة العمليات بالشركة المهندس أبوبكر اطليبة.

وفي بيان نشرته الشركة، اليوم الأحد، قال اطليبة: “إن الخطة التي أعدتها الشركة تستهدف البدء بعملية الاختبار والإنتاج من البئرين في حقل إيراون في المدة القريبة المقبلة بعد الحصول على الموافقات الفنية واعتماد الميزانية من المؤسسة الوطنية للنفط”.

وأضاف اطليبة أنه سيجري نقل كميات الخام المنتجة من البئرين باستخدام صهاريج خاصة ومعدة لهذا الغرض إلى موقع المعدات السطحية للمعالجة بحقل الشرارة، منوهًا بأن هذه العملية ستستمر إلى حين تجهيز محطة المعالجة بحقل إيراون وتركيب خط الأنابيب الرابط بين إيروان والشرارة.

ووقعت شركتا “زلاف ليبيا” و”بتروفاك” البريطانية الرائدة في مجال النفط والغاز في 5 سبتمبر 2021، عقدًا لإنشاء التسهيلات السطحية وأنابيب نقل الخام لتطوير حقل “إيراون” النفطي بحوض مرزق.