رئيس اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة يجري اجتماعاً مع اللجنة الفنية ومصرف الادخار

اجتمع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي” رئيس اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي و الأسر المحتاجة مع أعضاء مجلس إدارة مصرف الادخار والاستثمار العقاري، وأعضاء اللجنة الفنية لتنفيذ المبادرة.

وتم خلال الاجتماع متابعة أعمال اللجان الفرعية بالبلديات، ووضع جدول زمني يُحدّد بموجبه موعد استلام نتائج أعمال اللجنة.

وتواصل اللجان الفرعية بالبلديات حصر من سينتفعون من المبادرة من الشباب والأسر المحتاجة، والذين تستهدف هذه المبادرة إعانتهم عبر منحهم قروضاً سكنية.

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