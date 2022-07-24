“مؤسسة النفط” تبحث الصعوبات التي تواجه شركة الخليج العربي للنفط

عقد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأحد اجتماعًا عبر الدائرة المغلقة مع رئيس وأعضاء لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط، بحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة والمؤسسة .

وتم خلال الاجتماع مناقشة جملة من المواضيع، ابرزها دعم شركة الخليج العربي في المحافظة على معدلات الإنتاج الحالية وزيادتها، كما تم التطرق للصعوبات التي تواجه الشركة في تحقيق مستهدفاتها، والسبل الكفيلة لحلحلتها وتجاوزها.

وفي ختام الاجتماع، أكد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على تقديم الدعم الكامل لشركة الخليج العربي للنفط، كونها أحد أكبر شركات قطاع النفط.

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