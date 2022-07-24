الوطنية للنفط تؤكد دعمها لشركة الواحة للنفط

اجتمع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأحد 24 يوليو ، برئاسة رئيس مجلس الادارة “فرحات بن قدارة” وأعضاء مجلس الإدارة “خليفة عبدالصادق”و”احمد عمار” و “حسين صافار” مع بحضور رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط المكلف “أنور الشهلول” وعدد من مدراء الإدارات بالشركة و مدير عام الشؤون المالية بالمؤسسة “نعيم الغرياني”

وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة النشاطات العامة لشركة ، كما قدمت إدارة شركة الواحة عرضاً مرائيا ً تناولت فيه المشاريع المنجزة والمشاريع التي لاتزال قيد الإنشاء ، والقدرات النفطية والغازية لشركة ، إضافةً لجوانب المالية والقانونية المتعلقة بالشركة ، وملخص عن العراقيل والصعوبات التي تواجه الشركة.

كما أوضح مجلس إدارة المؤسسة أن الغرض من الاجتماع هو الوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تواجه الشركة وسبل حلها ،مؤكداً على دعم المؤسسة لشركة لتحقيق كل مستهدفاتها وانجاز مشاريعها

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