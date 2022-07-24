المؤسسة الوطنية للنفط تطلع على سير عمل شركة الواحة والعراقيل التي تواجهها

طرابلس 24 يوليو 2022 (وال)- عقد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، اجتماعا بمقر الرئيسي بطرابلس مع رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط المكلف أنور الشهلول، وعدد من مديري الإدارات بالشركة، بحضور مدير عام الشؤون المالية بالمؤسسة.

وناقش الاجتماع النشاط العام لشركة الواحة، حيث قدّمت إدارة الشركة عرضا مرئيا تناول المشاريع المنجزة والتي ما زالت قيد الإنجاز، والقدرات النفطية والغازية للشركة، إضافة إلى الجوانب القانونية والمالية المتعلقة بها، وملخص عن المشاكل والعراقيل التي تواجه الشركة وتحول دون تحقيق مستهدفاتها.

وأوضح مجلس إدارة المؤسسة، أن الغرض من الاجتماع هو الوقوف على الصعوبات التي تواجهها الشركة والسبل الكفيلة لحلها، مؤكدا دعم المؤسسة للشركة لتحقيق كل مستهدفاتها وإنجاز مشاريعها التي من شأنها تعزيز الاقتصاد الوطني.

وضم الاجتماع رئيس مجلس إدارة المؤسسة فرحات بن قدارة واعضاء المجلس خليفة عبد الصادق، وأحمد عمار، وحسين صافار ، وعن شركة الواحة مدراء إدارات العمليات وهندسة المكامن والإنتاج والمشاريع الرئيسية والهندسة ، ورئيس اللجنة الاستشارية. (وال)

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