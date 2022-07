استلم رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء الجديد اليوم الأحد مهامه بشكل رسمي وسط إجراء مراسم التسليم والاستلام بين اللجنة المكلفة من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية و”محمد عمر حسن” وبحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة.

كما عقد رئيس مجلس الإدارة الجديد اجتماعه الأول رفقة أعضاء مجلس الإدارة وحضور مدير عام الشركة العامة للكهرباء “محمد بن اسماعيل”.

