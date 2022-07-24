شركة زلاف تبدأ إنتاج 3000 آلاف برميل يومياً من حقل إيراون النفطي

قال مدير إدارة العمليات بشركة زلاّف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز أبوبكر اطليبة، إن الشركة وضعت خطة للبدء بإختبار وإنتاج لبئرين بكميه متوقعة تصل إلى 3000 آلاف برميل يومياً من حقل إيراون في المدة القريبة القادمة، بعد الحصول على الموافقات الفنية واعتماد الميزانية من المؤسسة الوطنية للنفط.

وأوضح اطليبة أنه سيتم نقل هذه الكمية باستخدام صهاريج خاصة ومعدة لهذا الغرض إلى موقع المعدات السطحية للمعالجة بحقل الشرارة، مضيفا أن هذه العملية ستتواصل إلى حين تجهيز محطة المعالجة بحقل إيراون وتركيب خط الأنابيب الرابط بين إيراون والشرارة.