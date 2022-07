“المؤسسة الوطنية للنفط ” تؤكد على دعم شركة الخليج العربي للمحافظة على معدلات الإنتاج وزيادته

بحث مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأحد دعم شركة الخليج العربي في المحافظة علي معدلات الإنتاج الحالية وزيادتها عبر الدائرة المغلقة .

حيث تطرق الاجتماع للصعوبات التي تواجه الشركة في تحقيق مستهدفاتها والسبل الكفيلة لحلحلتها وتجاوزها.

وأكد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على تقديم الدعم الكامل لشركة الخليج العربي للنفط كونها أحد أكبر شركات قطاع النفط.

