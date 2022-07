نفى الرئيس الجديد لمجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “محمد عمر حسن” لقناة “تبادل” صحة التصريحات المتداولة عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والتي تزعم قوله بأن تنفيذ الخطة الإصلاحية لقطاع الكهرباء في ليبيا يحتاج 7 مليار دينار، مؤكدا بأن تلك الأخبار هي مجرد شائعات وغير صحيحة.

وكان رئيس مجلس الإدارة الجديد لشركة الكهرباء قد استلم صباح اليوم مهامه رسميا بعد إتمام مراسم الاستلام مع اللجنة المكلفة من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وذلك بمقرالشركة بمنطقة بوابة الجبس بالعاصمة طرابلس بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، وفور انتهاء مراسم الاستلام عقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعه الأول بحضور مدير عام الشركة “محمد بن إسماعيل”.

The post الرئيس الجديد لشركة الكهرباء ينفي لـ”تبادل” صحة التصريحات المنسوبة له بأن خطة إصلاح الكهرباء تحتاج 7 مليار دينار appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا