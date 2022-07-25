العقود الآجلة للذهب تسجل تراجعاً ب0.2‎% عند 1723.60 دولار للأونصة

سجلت اسعار العقود الآجلة للذهب تراجعاً بنحو 0.2% اي ما يقدر ب 3.80 دولار إلى 1723.60 دولار للأونصة في مستهل تعاملات هذا الأسبوع .

وتشهد أسعار الذهب تراجعاً متواصلاً منذ أسابيع متأثرة بالتداعيات العالمية .