اقتصاد

العقود الآجلة للذهب تسجل تراجعاً ب0.2‎% عند 1723.60 دولار للأونصة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

سجلت اسعار العقود الآجلة للذهب تراجعاً بنحو 0.2% اي ما يقدر ب 3.80 دولار إلى 1723.60 دولار للأونصة في مستهل تعاملات هذا الأسبوع .

وتشهد أسعار الذهب تراجعاً متواصلاً منذ أسابيع متأثرة بالتداعيات العالمية .

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