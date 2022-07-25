إستئناف الصيانة بخط نقل المياه ابوزيان – الرحيبات والاستعداد لعودة الضخ إلى مدن الجبل الغربي

قال عضو اللجنة الإدارية بجهاز النهر الصناعي أحمد الذيب، أنه تم إزالة 15 إعتداء بخط ترهونة – أبو زيان ، وذلك بعد أن قام فريق الصيانة بالسيطرة على التسريب في المحطات 977 و 38.

وأكد الذيب إستئناف أعمال الصيانة بخط نقل المياه ابوزيان – الرحيبات ومواصلة العمل بتركيب الصمامات بعد توفير المعدات المطلوبة لإنجاز أعمال الصيانة، التي ستنتهي قريباً وستعود المياه لجميع مدن الجبل الغربي بعد انقطاعها لعدة أشهر.

يشار إلى أن أغلب مواطني مدن الجبل الغربي يعانون من شح المياه و ارتفاع أسعار نقل صهاريج المياه إلى مساكنهم ،حيث تتراوح الأسعار من 60 وحتي 180 دينار على حسب قرب وبعد المنطقة من أماكن آبار المياه الجوفية.