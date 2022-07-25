تراجع أسعار النفط لليوم الرابع مع إعلان ليبيا رفع الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يوميا

أخبار ليبيا 24

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، لتواصل سلسلة الخسائر الأخيرة وسط مخاوف من أن الارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة الأمريكية قد يضعف الطلب على الوقود.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لتسوية سبتمبر 67 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 102.53 دولار للبرميل منخفضة لليوم الرابع. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتسليم سبتمبر 77 سنتًا أو 0.8 بالمئة إلى 93.93 دولارًا للبرميل، منخفضة أيضًا لليوم الرابع.

وكانت العقود الآجلة للنفط متقلبة في الأسابيع الأخيرة، حيث حاول التجار التوفيق بين احتمالات رفع أسعار الفائدة، مما قد يحد من النشاط الاقتصادي، وبالتالي يقلل من نمو الطلب على الوقود، مقابل نقص الإمدادات من الاضطرابات في تداول البراميل الروسية بسبب العقوبات الغربية.

وأشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، بحسب رويترز، إلى أنه من المرجح أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه يومي 26 و27 يوليو.

وقال كازوهيكو سايتو، كبير المحللين في شركة فوجيتومي للأوراق المالية المحدودة: “من المرجح أن تظل الأسواق في الهبوط بسبب المخاوف من أن استئناف بعض إنتاج النفط الخام الليبي سيخفف من شح الإمدادات العالمية”.

رفع إنتاج النفط الليبي

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، في بيان السبت، إنها إلى إعادة الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يوميا في غضون أسبوعين.

وقال الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إنه سيسمح للشركات الروسية المملوكة للدولة بشحن النفط إلى دول ثالثة بموجب تعديل للعقوبات اتفقت عليه الدول الأعضاء الأسبوع الماضي بهدف تقليل المخاطر على أمن الطاقة العالمي.

لكن محافظ البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، قالت يوم الجمعة، إن روسيا لن تورد النفط للدول التي قررت فرض سقف سعري على نفطها.