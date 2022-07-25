صعود الدولار..«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاثنين 25 يوليو 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 24 يوليو 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8807 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.9774 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8398 دينار، والدولار الكندي 3.7715 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2742 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.299 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3288 دينار، والدينار التونسي 1.5475 دينار، والدرهم المغربي 0.4771 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاثنين 25 يوليو 2022: