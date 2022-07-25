اقعيم يصدر قراراً بمراقبة جميع المنتجات المستوردة

بنغازي 25 يوليو 2022 (وال) _ أعلن وكيل وزارة الداخلية (فرج اقعيم)، عن تشكيل غُرفة عمليات لمراقبة جميع المنتجات المستوردة من خارج البلاد، برئاسة مدير جهاز الحرس البلدي وعضوية كل الجهات الرقابية ذات الصلة، لضمان سلامة كُل ما يدخُل البلاد من مُنتجات مُستوردة وحرصا على صحة المواطن.

وقال رئيس وحدة الإعلام بجهاز الحرس البلدي بنغازي محمد العبيدي _ لوكالة الأنباء الليبية _ إن وكيل وزارة الداخلية شدد على ضرورة عدم السماح بدخول الأدوية والأغذية بكافة تصنيفاتها، إلا بعد فحصها وأخذ عيّنة منها لتحليلها مِن قِبَل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

وتابع العبيدي أن هذا القرار جاء بعد لقاء اقعيم مع مدير جهاز الحرس البلدي (فرج العقوري) والمسؤول عن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ومديرية الإصحاح البيئي والثروة الحيوانية والهيئة العامة للبيئة، وعددٍ من المندُوبين عن الجهات العاملة ذات العلاقة.

وأضاف العبيدي أن اللقاء تضمن مناقشة مسببات تفشي الأمراض الخطيرة ومنها مرضَى السرطان، وضعف المعامل المختصة للكشف على الأدوية والأغذية المستوردة وقبل دخولها للسوق الليبي.

وأشار إلى أنه تم طرح وجهات النظر مرفقة بعدة حلول كتجهيزات المعامل المتعثر، واستكمال المبني المخصص لمبنى مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، وتوفير النقاط الحدودية التفتيش والكشف المعملي لكافة الأدوية والمواد المستهلكة من غذاء وغيرها، وتفعيل القوانين مايخص المواد المحضور من أدوية بشرية وبيطرية وزراعية.

وأكمل: أن الحضور شددوا على ضرورة تفعيل قانون يجرم ويحاسب القائمين على كل ما يضرّ المُواطن، حرصًا على أنه لا تهاوُن ولا تساهل مع صحّة المُواطنين. (وال _ بنغازي) ف و

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