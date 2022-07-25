تراجع الدولار وصعود اليورو والجنيه الإسترليني في أسواق العملات الرئيسية

هبط سعر الدولار اليوم الإثنين وسجلت العملات الرئيسية المنافسة مكاسب مع عودة الإقبال على المخاطرة لأسواق العملات في حين يقيم المستثمرون الأثر المحتمل لرفع متوقع في أسعار الفائدة الأميركية هذا الأسبوع.

ونزل مؤشر الدولار بنسبة 0.2% إلى 106.49 في حين ارتفع اليورو 1.02195 دولار.

وارتفع الدولار أمام الين الياباني 0.2% إلى 136.375 ين للدولار،بينما ارتفع الدولار أمام الين الياباني 0.2% إلى 136.375 ين للدولار.

كما صعد الجنيه الإسترليني 0.25% إلى 1.2035 دولار.