بن قدارة يستقبل عون ويحيطه بالوضع العام لمؤسسة النفط

استقبل مجلس ادارة المؤسسة برئاسة فرحات بن قدارة اليوم الموافق الأثنين بالمقر الرئيسي للمؤسسة بطرابلس وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية السيد محمد عون حيث احاط مجلس الادارة الوزير بالوضع العام للمؤسسة واهم الملفات التي تم العمل عليها خلال الفترة السابقة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض معدلات الانتاج والتصدير الحالية واهم النقاط والاولويات للشركات التابعة للمؤسسة.

وسبل دعمها وتطويرها لتحقيق المستهدفات والتي من أبرزها الحفاظ على معدلات الانتاج الحالية والعمل على زيادته.

مع الاخذ بعين الاعتبار المتغيرات الحاصلة في قطاع النفط والغاز على الصعيد العالمي.

كما أكد الوزير على اهمية قطاع النفط كونه قوت الليبيين.

وشدد على ضرورة الحفاظ عليه وتطويره، مؤكداً على ارتباط النفط بالنمو الاقتصادي المأمول.