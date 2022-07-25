مجلس إدارة الوطنية للنفط يحيط “عون” بعمل المؤسسة

اجتمع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الاثنين 25 يوليو ، مع وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” لإطلاعه على الوضع العام للمؤسسة وأهم الملفات التي تم العمل عليها خلال الفترة السابقة.

كما تم خلال هذا الاجتماع استعراض معدلات الإنتاج والتصدير وأهم النقاط والألولويات للشركات التابعة للمؤسسة ،وسبل دعمها لتحقيق المستهدفات والتي من ابرزها الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية والعمل على زيادتها .

كما أكد “عون” على أهمية قطاع النفط كونة قوت الليبيين وشدد على أهمية الحفاظ عليها وتطويره مؤكداً إرتباط قطاع النفط بالنمو الاقتصادي.

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