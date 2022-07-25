“بن قدارة” يتابع آخر مستجدات سير الإنتاج بشركة مليتة

اجتمع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة “فرحات بن قدارة” وحضور أعضاء مجلس إدارة المؤسسة “خليفة عبد الصادق، وأحمد عمار، وحسين صافار” اليوم الاثنين الموافق 25 يوليو 2022 مع رئيس لجنة إدارة المشغل بشركة مليتة للنفط والغاز “البشير عبد السلام” وعضو لجنة إدارة الشركة “أيمن بن عاشور” وبعض من مدراء الادارات الفنية بمليتة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة كل الجوانب المتعلقة بالمحافظة على استمرار عمليات الانتاج ورفع معدلاته تدريجياً، وذلك من خلال التنسيق والمتابعة من قبل الإدارات الفنية بالمؤسسة.

وأكد مسؤولو شركة مليتة أن عملية استئناف الإنتاج تسير بشكل جيد، إذ بدأ اليوم الاثنين ضخ الغاز الجاف من حقل أبو الطفل إلى ميناء الزويتينة، تمهيداً لوصله بمحطة كهرباء شمال بنغازي للمساهمة في تقليل أزمة الكهرباء في المنطقة الشرقية.

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