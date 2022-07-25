الدبيبة يلتقي عمداء البلديات على مستوى البلاد لمناقشة عدة ملفات خدمية بالمناطق

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” مساء الاثنين 25 يوليو 2022 لقاءاً موسّعاً ضم عمداء بلديات “الزاوية المركز، يفرن، الزاوية الغرب، العجيلات، صبراتة، زوارة، الجميل، المنشية، وازن، القلعة، المشاشية، العامرية، الزهراء، جادو، نالوت، مسلاتة، ترهونة، القره بوللي، الرحيبات، العُربان، اسبيعة، زلطن، الحوامد، الحرابة، العوينات، القريات، سيناون، قصر الأخيار، اجليدة، حي الأندلس، العواتة، سيدي السايح، هراوة، رأس الجبل، الزاوية الجنوب، الخمس، تينيناي، الماية”.

وبحضور وزير الحكم المحلي “بدر الدين التومي” ووكيل الوزارة لشؤون التنمية المحلية “محمد الدرسي” ووكيل الوزارة لشؤون البلديات “مصطفى التركي” وعدد من الإدارات الفنية بالوزارة.

وخُصِّص اللقاء لمناقشة عدد من الملفات الخدمية، والخطوات المتخذة من قبل وزارة الحكم المحلي بشأن نقل الاختصاصات وتفعيل الإدارة المحلية.

كما تحدث “الدبيبة” مع عمداء البلديات بشأن الإجراءات المتخذة من قبل حكومة الوحدة الوطنية، وأهمها تسمية مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، والذي قال بأنّه تم من أجل تصحيح الأوضاع القانونية للمؤسسة، والعمل على إعادة فتح النفط واستئناف ضخ الغاز، وكذلك بأنّ الأمر لم يكن صفقة سياسية أو بالتنسيق مع دولة معينة كما تحاول أطراف سياسية الترويج للأمر بهدف إرباك المشهد الذي استقر المدة الماضية.

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