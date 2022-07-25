الدبيبة يبحث مع عمداء البلديات الغربية عدة ملفات خدمية والخطوات التي اتخذنها وزارة الحكم المحلي

طرابلس 25 يوليو 2022 (وال)- عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مساء اليوم الإثنين بطرابلس، اجتماعًا موسعًا ضم عمداء البلديات الغربية بحضور وزيرالحكم المحلي بدر الدين التومي.

هذا وقد حضر الاجتماع وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون التنمية المحلية محمد الدرسي، ووكيل الوزارة لشؤون البلديات مصطفى التريكي، وعدد من الإدارات الفنية بالوزارة، إلى جانب عمداء البلديات الزاوية المركز، والزاوية الغرب، وزوارة، والمنشية، ويفرن، وصبراته، العجيلات، المنشية القلعة، وازن، الجميل، العامرية، والمشاشية، جادو، الزهراء،.

كما حضر عمداء بلديات: مسلاته، نالوت، القره بوللي، ترهونة، الرحيبات، اسبيعه، العربان، الحوامد، زلطن، الحرابة، القريات، العوينات، سيناون، اجليدة، قصر الأخيار، حي الأندلس، العواته، سيدي السايح، وهراوة، ورأس الجبل، الزاوية الجنوب، الخمس،وتينيناي، والماية.

وقد ناقش الاجتماع؛ عدة ملفات خدمية والخطوات التي اتخذنها وزارة الحكم المحلي بشأن نقل الاختصاصات، وتفعيل الإدارة المحلية.

وتطرق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة – في كلمة – للوضع السياسي والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة، وأهمها تسمية مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، لتصحيح الأوضاع القانونية للمؤسسة، والعمل على إعادة فتح النفط وضخ الغاز، موضحًا بأن الأمر لم يكن صفقة سياسية أو منسقة مع دولة معينة، كما تروج له بعض الأطراف لإرباك المشهد الذي كان مستقرًا خلال الفترة الماضية.

بدوره؛ أكد عمداء البلديات أانهم مع الانتخابات التي تُعد هدفًا للشعب الليبي، وأنهم لن يقبلو بأي مرحلة انتقالية جديدة، أو إنشاء حكومات موازية تُربك المشهد الليبي. (وال) م ب/ ر ت

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