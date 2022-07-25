الرقابة على الأغذية تُغلق مخزنًا لتخزين السكر لإنعدام الاشتراطات الصحية بالجفارة

الجفارة 25 يوليو 2022 (وال)- أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عن إغلاق مخزنًا لتخزين سلعة السكر بالشمع الأحمر، لعدم توفر الاشتراطات الصحية، وذلك بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي الجفارة.

وقال مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إن المخزن يفتقر إلى شبكة تهوية الجيدة وارتفاع درجة الحرارة، والنظافة العامة التي أصبحت معدومة، وعدم وجود شهائد صحية للعاملين، وعدم وجود رخصة مزاولة، وعدم وجود بدنات لوضع مادة السكر عليها، ووجود الغبار وروث للطيور على الأكياس مباشرة، ووجود رطوبة عالية داخل المخزن على الحائط، والمحيط غير ملائم، وعدم وجود برنامج لمكافحة الآفات.

وأشار مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إلى أن الخطوة جاءت ضمن الزيارات التفتيشية؛ لكي يعلم المواطن مدى خطورة على حياته وصحته والمتمثلة بأمنه الغذائي والدوائي. (وال) م ب/ ر ت

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