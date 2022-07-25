بالرحيم: هؤلاء رجال سخّروا أنفسهم لإدارة قطاع النفط في ظروف صعبة انقسمت فيها مؤسسات الدولة

قال المسؤول في لجنة ادارة شركة التموين وشركة البريقة سابقاً “فؤاد بالرحيم”:”رجالٌ تكنوقراط سخَّروا أنفسهم ووقتهم في إدارة دفة قطاع النفط مؤسسةً وشركات في ظروف صعبة انقسمت فيها أغلب مؤسسات وقطاعات الدولة”.

وأضاف:”لأهمية الامانه عاهدوا الله أن يلتزموا الحياد ليعبروا بهذا القطاع الحيوي الهام إلى برّ الامان، تماسكهم ووحدتهم دعائمها أنَّهم أبناء القطاع حيث تدرجوا في السُلّم الوظيفى بكفاءة ومهنيةٍ عالية، وكانت قبيلتهم ليبيا الواحدة الموحدة؛ نأوا بأنفسهم عن القبلية والمناطقية والمحاصصة، فلا يوجد بينهم من هدّد وتوعّد أنّه يمثّل تلك القبيلة أو ذاك الاقليم”.

خاتماً بالقول: “حفظ الله المؤسسة الوطنية للنفط وكل قطاع النفط برجاله المخلصين في كل المواقع ونسأل الله ان تظل واحده موحده كما كانت دائمًا”.

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