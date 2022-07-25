قلقٌ أمريكي حول محاولة فرع المركزي بالشرق طباعة العملة واتهامٌ روسي للغرب بالسعي للمصالح التجارية قبل تحقيق تسوية سياسية

أقيمت مساء اليوم الاثنين جلسة إحاطة مجلس الأمن حول ليبيا في ليبيا وتتالت الكلمات حول الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.

حيث قال نائب ممثل الولايات المتحدة بمجلس الأمن ريتشارد ميلز: أن الفرع الشرقي لمصرف ليبيا المركزي يحاول طباعة العملة وهذا يقلقنا.

بينما قال مندوب الولايات المتحدة : من المهم عدم تسييس مؤسسة النفط وإدارة عائداتها بشكل عادل وشفاف

وأضاف المندوب الأمريكي: من المقلق عدم توحيد مصرف ليبيا المركزي ومن المهم اتباع سياسة الإفصاح والشفافية والمضي في توحيد المصرف المركزي التي تراجعت خلال الفترة الأخيرة.

كما أوضح: استخدام عوائد النفط لدعم المرتزقة وزيادة الوجود العسكري في المدن يزعزع الاستقرار وإغلاق النفط حرم الشعب الليبي من العائدات، والمجتمع الدولي عليه أن يكفل استئناف الإنتاج للنفط ويجب ضمان المحافظة نزاهة مؤسسة النفط.

بينما قال مندوب روسيا خلال كلمته في الجلسة: الزملاء الغربيّون والأمريكان يطالبون باستئناف أكبر حقول النفط في ليبيا في أسرع وقت لجعل التسوية السياسية تأتي في المرتبة الثانية مقارنة بمصالحهم التجارية.

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