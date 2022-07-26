تراجع للدولار..«المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الثلاثاء 26 يوليو 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8751 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.9833 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8784 دينار، والدولار الكندي 3.801 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2731 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2977 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3273 دينار، والدينار التونسي 1.543 دينار، والدرهم المغربي 0.4773دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022: