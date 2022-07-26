إحالة كشوفات العناصر الطبية والطبية المساعدة لوزارة المالية للمطابقة

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، إحالة كشوفات العناصر الطبية والطبية المساعدة، ممن استوفوا بياناتهم، إلى وزارة المالية للمطابقة، وفقًا للبيانات التي تسلمتها إدارة الموارد البشرية من المستشفيات والمراكز الطبية، وإدارات الخدمات الصحية بالمناطق، والعيادات المجمعة، والأجهزة والجهات التابعة للقطاع بحسب القوائم المرفقة.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا للقرار رقم (885)، القاضي بزيادة مرتبات العاملين في قطاع الصحة وفقا لجدول المرتبات الموحد.