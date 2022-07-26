وزارة النفط الليبية تؤكد ارتفاع الإنتاج إلى مليون برميل في اليوم

قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون، إن إنتاج ليبيا النفطي ارتفع إلى 1.025 مليون برميل يومياً، وذلك بعد بدء الضخ واستئناف الإنتاج في كافة الحقول النفطية، واستمرار شحن وحركة النواقل للنفط الخام والمكثفات من مؤانى البريقة والزويتينة والسدرة ورأس لانوف.

يأتي ذلك في وقت ترتفع فيه أسعار النفط في العالم وسط مخاوف من شح الإمدادات ،وترقب في الصين بسبب عودة جائحة كورونا ،حيث صعدت العقود الآجلة لخام برنت اليوم الثلاثاء إلى 106 دولار للبرميل.