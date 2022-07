قالت وكالة الأناضول للأنباء إن إنتاج النفط الخام في ليبيا ارتفع إلى 1.025 مليون برميل يوميا، عقب انخفاض دام ثلاثة أشهر، بسبب موجة إغلاقات شهدتها حقول وموانئ النفط.

ونقلت الوكالة في تصريحين منفصلين أدلى بهما رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، ووزير النفط والغاز محمد عون، يؤكدان تجاوز الإنتاج مليون برميل ليبلغ 1.025 مليون برميل يوميا، مقارنة مع متوسط 870 ألفا قبل نحو أسبوع.

وقال عون للوكالة إنهم يتوقعون أن يرتفع الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل خلال 10 أيام، في وقت بلغ متوسط الإنتاج اليومي خلال وقت سابق من الربع الأول 2022، نحو 1.3 مليون برميل يوميا.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت استئناف تصدير النفط الخام في عدد من الحقول والموانئ النفطية بعد إغلاقها ثلاثة أشهر.

وشهد قطاع النفط في ليبيا منذ 17 أبريل، موجة إغلاقات للحقول والموانئ النفطية من جانب جماعات قبلية في الجنوب والوسط والجنوب الغربي والشرقي.

المصدر: وكالة الأناضول

The post بن قدارة وعون للأناضول: ارتفاع إنتاج النفط إلى مليون و25 ألف برميل يوميا appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار