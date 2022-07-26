اقتصاد

بن قدارة للأناضول: إنتاج ليبيا من النفط ارتفع إلى 1،025 مليون برميل يوميا

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، إن إنتاج ليبيا من النفط الخام قد ارتفع إلى 1,025 مليون برميل يوميا، بعد انخفاض لمدة ثلاثة أشهر.

وأضاف بن قدارة، في تصريح لوكالة الأناضول، بأن الانخفاض في الفترة الماضية يعود لموجة الإغلاقات التي طالت الحقول والموانئ، لافتا إلى أن متوسط الإنتاج قبل أسبوع فقط بلغ 870 ألف برميل.

ومن جانبه قال وزير النفط والغاز محمد عون، في تصريح للأناضول، إنه يتوقع ارتفاع الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل خلال 10 أيام، في وقت بلغ فيه متوسط الإنتاج اليومي خلال وقت سابق من الربع الأول 2022، نحو 1.3 مليون برميل يوميا.

يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت، الخميس الماضي، استئناف تصدير النفط الخام في عدد من الحقول والموانئ النفطية بعد إغلاقها ثلاثة أشهر.

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