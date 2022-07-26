غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس توقع مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة جاوا بأندونيسيا

وقعت غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس و الغرفة التجارية جاوا بأندونيسيا اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم في إطار تعزيز التعاون التجاري وتبادل الخبرات في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك ، وبحضور عدد من الشخصيات الإعتبارية ورجال أعمال من البلدين.

وتهدف المذكرة للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والإستفادة من التجربة الاندونيسية في تفعيل الاقتصاد الأزرق والزراعة المائية ، ومنها الصيد البحري وتعبئة وتغليف المنتجات البحرية صناعة قوارب الصيد ، وذلك عقب عدة زيارات وإجتماعات أجراها الوفد الليبي لمعارض وشركات متخصصة في هذه المجالات والتي تعتبر اندونيسيا من روادها.