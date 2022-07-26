صحيفة صينية: الأموال الليبية المجمدة مصدر مهم لإعادة الإعمار

ذكرت صحيفة peoples Daily الصينية أمس الإثنين أن الصين ترحب بالجهود التي تبذلها الأطراف الليبية لضمان الإنتاج النفطي في البلاد، وحل الخلافات في إدارة قطاع النفط وتوزيع الإيرادات وضمان النظام الطبيعي لإنتاج النفط في ليبيا .

قال داي بينغ ، نائب المندوب الصيني الدائم لدى جمهورية الصين الشعبية أن النفط الليبي مصدر دخل مهم لإعادة الإعمار وتحسين سبل العيش ومن المهم أن يستمر الإنتاج النفطي دون أي عوائق و تستخدم جميع عائدات النفط لصالح الشعب .

وأشار إلى أن الأصول المجمدة مورد مهم لإعادة الإعمار الوطني ويجب على الدول المعنية ضمان سلامة الأصول المجمدة بما يتفق بدقة مع قرارات مجلس الأمن .

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