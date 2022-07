بعد انخفاض لـ 3 أشهر.. انتاج النفط يرتفع متخطيا حاجز المليون برميل يوميا

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، إنّ إنتاج ليبيا من النفط الخام قد ارتفع إلى 1,025 مليون برميل يوميا، بعد انخفاض لمدة ثلاثة أشهر.

وأضاف بن قدارة، في تصريح لوكالة الأناضول، بأنّ الانخفاض في الفترة الماضية يعود لموجة الإغلاقات التي طالت الحقول والموانئ، لافتا إلى أن متوسط الإنتاج قبل أسبوع فقط بلغ 870 ألف برميل.

ومن جانبه، ذكر وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون، في تصريح للأناضول، أنّه يتوقع ارتفاع الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل خلال 10 أيام، في وقت بلغ فيه متوسط الإنتاج اليومي خلال وقت سابق من الربع الأول 2022، نحو 1.3 مليون برميل يوميا.

يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت، الخميس الماضي، استئناف تصدير النفط الخام في عدد من الحقول والموانئ النفطية بعد إغلاقها ثلاثة أشهر.

