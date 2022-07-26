خلال زيارته لمستشفى الهضبة الخضراء العام..”الدرسي” يؤكد إهتمام الوزارة بتوفير احتياجات المؤسسات الصحية وفقاً للمتاح

قام وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية توفيق الدرسي، اليوم الثلاثاء بتفقد مستشفى الهضبة الخضراء العام بمدينة طرابلس، في إطار زياراته الميدانية لعدد من المرافق الصحية، لمتابعة سير العمل فيها.

وتجوّل الوكيل داخل الأقسام والوحدات، رفقة مدير المستشفى وعدد من الأطباء، للوقوف على الاحتياجات الملحة للمرضى، والتعرّف على نوعية الخدمات الطبية المقدمة لهم، وحجم الصعوبات والمشكلات التي تعترض سير العمل.

كما استمع أيضًا إلى ملاحظات الأطباء، حول جملة المصاعب التي تواجه ظروف العمل، والتي تحول دون تقديم الخدمات الطبّية على الوجه المطلوب، كنقص الأدوية، وعناصر التمريض التخصصي.

وعلى نحو متّصل، أوضح “الدرسي” أن هذه الزيارة تأتي لتقديم الدعم اللازم للمستشفى لتشغيله بكامل قدرته السريرية، وتشغيل الحضانات بكامل طاقتها الاستيعابية، وحل مشاكل نقص التمريض التخصصي.

مؤكدًا على إهتمام وزارة الصحة في العمل على توفير احتياجات المؤسسات الصحية وفقاً للمتاح.

من جانب آخر، أشار “الدرسي” إلى توجّه وزارة الصحة لاستئناف المشاريع المتوقفة في مستشفى الخضراء، بعد تفقده لها خلال الزيارة، موضحًا أن هذا الملف سيعرض خلال اجتماع ستعقده إدارة المشروعات بوزارة الصحة مع إدارة المستشفى خلال الأيام القادمة.

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