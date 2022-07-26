“هيئة الرقابة الإدارية” تؤكد خلال بيانها على تجاوز كافة نقاط الخلاف مرحلياً

انعقدت خلال اليومين الماضيين 25/24 يوليو 2022م، بمدينة البيضاء اجتماعات اللجنتين التي تم من خلالها مناقشة سُبل توحيد الهيئة بما يحقق أهدافها وفق أحكام قانون إنشائها، وبسط رقابة فعّالة على السلطة التنفيذية، والقضاء على مظاهر الإفلات من أعمال المتابعة والتقييم والمساءلة نتيجة الانقسام الإداري بالهيئة.

وذلك في إطار توحيد المؤسسات الوطنية، وتنفيذا لقراري رئيسي هيئة الرقابة الإدارية بتشكيل لجنتي توحيد الهيئة، واستكمالا لأعمال الاجتماعات المنعقدة بين اللجنتين بالجمهورية التونسية في (يونيو) الماضي؛ لتوحيد المؤسستين برعاية مجلس التخطيط الوطني وشركائه الدوليين (UNDP-USIP) .

حيث اختتمت لقاءات اللجنتين بإصدار بيان موحّد تم التأكيد من خلاله على تجاوز كافة نقاط الخلاف مرحلياً، وتشكيل لجان عمل مشتركة للتقييم والمتابعة، وتقديم تقرير سنوي موحّد بأعمال الهيئة للعام 2022م إلى السلطة التشريعية وفق ما يقضي به قانون إنشاء الهيئة.

ويُشار إلى أنّ رئاسة الهيئة قد أذنت في وقت سابق بإقامة برامج تدريبية في مجال الدبلومين (الرقابي، الإداري) بفروع المنطقة الشرقية إسوة بكافة فروع الهيئة؛ ويأتي ذلك تعزيزا لالتئامها كجسم موحّد يخدم مصلحة البلاد .





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