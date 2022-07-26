خاص.. بالوثائق : الحويج شخصياً يمنح موافقة لشركة بتوريد براميل مستعملة تشكل خطر على الصحة العامة سبق رفضها من الجمارك .. وهذه التفاصيل

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة وزير الاقتصاد بالوحدة الوطنية “محمد الحويج” إلى مدير عام مصلحة الجمارك وتضمنت المراسلة منح الإذن لشركة الاندماج المميز لصناعة المواد الكيماوية بإستيراد 100 ألف برميل مستعملة سعة 200 لتر .

وفي هذا الصدد تواصلت صدى الاقتصادية حصرياً مع مصادر بمصلحة الجمارك ومعبر رأس الجدير والذين أفادو بأن هذه الشحنة سبق وتم رفضها من قبل الجمارك عندما طالب بها مدير مكتب وزير الاقتصاد ، حيث أن هذه البراميل مستعملة ومحظورة وممنوعة بحسب المصدر ، ليقوم بعدها الوزير شخصياً بمخاطبة مدير عام الجمارك لتنفيذها وبالفعل تم منح الإذن للتنفيذ .

مصادر أفادت صدى بأن هذه الشحنة عبارة عن “بزنس” وتلاعب في القرارات حيث يتم استثناء شركات عن أخرى لتوريد ما هو ممنوع ومحظور .

يذكر أن مثل هذه البراميل تشكل خطر على الصحة العامة لذلك تمنع الدول مناولتها إلا بقيود شديدة حيث أن المواد التي كانت مستعملة لاجلها هي مسرطنة.

إن آمر بهذه الخطورة يستدعي فتح تحقيق جنائي لخطورته الشديدة على كل الليبيين حيث أن تلك البراميل تستخدم لسقي الماشية التي يأكل لحومها كل الليبيين و في توزيع المنظفات وفي تخزين وقود المولدات الكهربائية.

يذكر أن وزارة الاقتصاد ينبثق عنها قسم لحماية المستهلك ويتم ايفادهم للتدريب بالخارج ، كما نرفق لكم روابط دولية تفيد بخطورة البراميل التي وافق عليها وزير الاقتصاد.

https://www.hakaekonline.com/article/112852/تحتوي-على-مواد-كيميائية-سامة-وزارة-الصحة-تحذ-ر-من-حاويات-بلاستيكية-لبيع-الماء-وبراميل-لخزن-زيت-الزيتون

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