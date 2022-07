وزير المالية خلال اجتماعه برئيس مؤسسة النفط يؤكد على أن الزيادة المقررة لقطاع النفط 67% ستكون ضمن مرتبات شهر يوليو “7”

اجتمع وزير المالية “خالد المبروك” اليوم الثلاثاء مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” بمقر المؤسسة بطرابلس وبحضور مديرو الإدارات والمكاتب والإدارت الفنية للجانبين.

حيث ناقش الاجتماع الإشكاليات والعراقيل التي تواجه المؤسسة والشركات التابعة لها ومن بينها الزيادة المقررة للعاملين بنسبة 67%، فيما أكد وزير المالية بأن الزيادة المستحقة وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء ستكون خلال شهر يوليو الجاري وأن وزارة المالية ستعمل جاهدة بكافة إداراتها لإنجاز هذا الاستحقاق لقطاع النفط وصرف ميزانية التشغيل والتطوير للقطاع.

كما خلُص الاجتماع إلى تكثيف الاجتماعات الدورية مابين وزارة المالية والمؤسسة الوطنية للنفط لأجل حل كافة الإشكاليات والعراقيل التي تواجه سير عمل المؤسسة بشكل خاص والقطاع بشكل عام وكذلك العمل على تطوير وتحسين مستوى الإنتاج وانتهاج مبدأ الإفصاح والشفافية للإيرادات والنفقات الخاصة بالقطاع خدمة للوطن والمواطن.

