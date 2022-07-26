عاجل العابد: تم تنفيذ الدفعة الأولى والثانية والثالثة وتفوق 90 ألف وبعد المط 2022-07-26 17:56:16

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العابد: تم تنفيذ الدفعة الأولى والثانية والثالثة وتفوق 90 ألف وبعد المطابقة أصبح الرقم 85 ألف، ولدينا مطابقة مع منحة التعليم العالي لطلاب الدارسين في الجامعات التي أقرها رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

#صدى #ليبيا