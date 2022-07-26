اقتصاد

خاص: معهد السلام للولايات المتحدة يتحدث لصدى عن أسباب مخاوف مجلس الأمن من طباعة العملة غير الرسمية إلى ليبيا

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

صرح مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد الولايات المتحدة للسلام إيلي أبو عون لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الثلاثاء حيث قال: إن مجلس الأمن متخوف من طباعة العملة الورقية إلى ليبيا لأنه يعتبر خارج المعايير المعروفة لطباعة العملة ،تأمين تغطية موازية ،عدم تجاوز ٣% من الناتج المحلي وتقييم الاثر على الوضع النقدي والتضخم .

وأكد إيلي لصدى الاقتصادية إن هذا النظام لطباعة الأوراق غير رسمية يعمق الانقسام و لا يراعي معايير الأمان في الاوراق النقدية الجديدة .

يذكر أن فرع مصرف ليبيا المركزي ببنغازي يسعى لطباعة العملة بتهديد رسمي في بيان أصدره المدة الماضية ..

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صحيفة صدى الاقتصادية

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