خاص: معهد السلام للولايات المتحدة يتحدث لصدى عن أسباب مخاوف مجلس الأمن من طباعة العملة غير الرسمية إلى ليبيا

صرح مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد الولايات المتحدة للسلام إيلي أبو عون لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الثلاثاء حيث قال: إن مجلس الأمن متخوف من طباعة العملة الورقية إلى ليبيا لأنه يعتبر خارج المعايير المعروفة لطباعة العملة ،تأمين تغطية موازية ،عدم تجاوز ٣% من الناتج المحلي وتقييم الاثر على الوضع النقدي والتضخم .

وأكد إيلي لصدى الاقتصادية إن هذا النظام لطباعة الأوراق غير رسمية يعمق الانقسام و لا يراعي معايير الأمان في الاوراق النقدية الجديدة .

يذكر أن فرع مصرف ليبيا المركزي ببنغازي يسعى لطباعة العملة بتهديد رسمي في بيان أصدره المدة الماضية ..

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