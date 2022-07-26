وزير الخدمة المدنية يعلن تنفيذ الإفراجات المالية للموظفين المعينين منذ عام 2015

أكد وزير الخدمة المدنية المكلف علي العابد تنفيذ الدفعة الأولى والثانية و الثالثة من الإفراجات المالية، بعد إجراء عملية المطابقة لعدد 80 ألف موظف ،لم يتقاضوا مرتباتهم منذ عام 2015.

وأوضح العابد خلال مؤتمر صحفي أجراه اليوم الثلاثاء بمقر الحكومة بالعاصمة طرابلس، أن عدد الموظفين المستلمة بياناتهم في قطاعات الخدمة المدنية بلغت 871، وعدد المواطنين المستهدفين بالإفراج عن مرتباتهم بلغت 3130 موظف.

وبين العابد أن عدد المعلمين المستلمة بياناتهم في الدفعة الثالثة 6606، وعدد المستهدفين بالإفراج 5160 معلم، وعدد المعلمين الغير وطنيين والمستهدفين بالإفراج 183موظف.

وقال العابد أنه تم التواصل مع صندوق الضمان الاجتماعي، لمطابقة الأسماء المفرج على مرتباتهم من المتقاعدين الجدد، مضيفا أن عدد الطلاب والطالبات الذين سيتقاضون المنحة 351 ألف طالب.