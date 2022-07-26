أبرز ما جاء في كلمة وزير الخدمة المدنية خلال مؤتمرٍ صحفي

قال وزير الخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” : سيتم الإفراج عن مرتبات موظفين قطاع الصحة والتعليم العالي والأجهزة الأمنية والقطاعات الخدمية ذات الطبيعة الخاصة.

مضيفاً: سيتم مراجعة كل العقود القديمة ومطابقتها والتأكد من صحة الأسماء والأرقام الوطنية، كما لن يتم اعتماد أي افراجات للجهات التي لا تمتلك ملاك وظيفي.

متابعاً: الجهات العامة المستلمة لطالبات الإفراج فاقت 413 جهة وعدد الموظفين المستهدفين بالإفراج 80 ألف موظف.

وقال: عدد الموظفين المستلمة بياناتهم في قطاعات الخدمة المدنية 871 وعدد المواطنين المستهدفين بالإفراج 3130 موظف، إلى جانب عدد المعلمين المستلمة بياناتهم في الدفع الثالثة 6606 وعدد المستهدفين بالإفراج 5160 معلم وعدد المعلمين الغير وطنيين والمستهدفين بالإفراج 183

وقال: تم اليوم تسليم cd الموظفين المستهدفين بالافراج لوزارة المالية وسيتم مطابقتهم خلال اليومين وإدخالهم لمنظمة وزارة المالية.

غداً لدينا اجتماع مع وزارة التعليم العالي لمطابقة الأسماء مع الطلاب الذين سيتقاضون منحة الطلاب، كما أن عدد الطلاب والطالبات الذين سيتقاضون المنحة فاقو 351 ألف طالب، وأي طالب يملك وظيفة لن يتمكن من استلام المنحة الدراسية.

أما بخصوص القيمة الاجمالية لكافة الافراجات المالية ! قال: تم تنفيذ الدفعة الأولى والثانية والثالثة وتفوق 90 ألف وبعد المطابقة أصبح الرقم 85 ألف، ولدينا مطابقة مع منحة التعليم العالي لطلاب الدارسين في الجامعات التي أقرها رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

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