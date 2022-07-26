صحيفة ليبية: “الحويج” منح الإذن بتوريد براميل مستعملة تشكل خطراً على الصحة العامة سبق أن رفضتها الجمارك

قال موقع صحيفة “صدى” الاقتصادية، إن وزير الاقتصاد بحكومة الدبيبة محمد الحويج منح الإذن لشركة الاندماج المميز لصناعة المواد الكيماوية باستيراد 100 ألف برميل مستعملة سعة 200 لتر، كانت قد رفضتها مصلحة الجمارك سابقا، بسبب حظر استخدامها.

وبحسب الصحيفة، خاطب الحويج مدير عام الجمارك لتنفيذ منح الإذن بدخولها، مبينة أن هذه البراميل تحظر الدول استخدامها ومناولتها إلا بقيود مشددة لما تشكله من خطر على الصحة العامة، ولأن المواد التي كانت مستعملة لأجلها مسرطنة، وفقا للصحيفة.

وأوضحت الصحيفة وفقا لمصادرها أن هذه الشحنة عبارة عن “بزنس” وتلاعب في القرارات، مشيرة إلى أن هناك استثناء لشركات عن أخرى لتوريد ما هو ممنوع ومحظور.

وطالبت الصحيفة بفتح تحقيق جنائي في دخول هذه البراميل التي تستخدم لسقي الماشية، وفي تسويق المنظفات وفي تخزين وقود المولدات الكهربائية.