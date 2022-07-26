توقيع مذكرة تعاون بين غرفتي التجارة والصناعة والزراعة طرابلس وجاوا الإندونيسية

طرابلس 26 يوليو 2022 (وال)- تم بمحافظة جاوا بجمهورية إندونيسيا التوقيع على مذكرة تعاون بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس والغرفة التجارية جاوا الإندونيسية، بحضور مساعد شؤون الرعاية الحكومية بمحافظة جاوا الوسطى، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.

وتضمنت مذكرة التفاهم تعزيز التعاون التجاري، وتبادل الخبرات في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وبحث وفد غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس خلال زيارته إلى جمهورية إندونيسيا في اجتماعات عقدها مع عدد من وكلاء ومديري الإدارات بوزارات الخارجية والتخطيط والتنمية الوطنية والبحرية والثروة السمكية بإندونيسيا، أوجه التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والإطلاع على التجربة الإندونيسية في تفعيل الاقتصاد الأزرق والزراعة المائية.

وكذلك العمل على تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة، تسهم في رفع مستوى وجودة الثروة البحرية وتنويع الاقتصاد الوطني تحت رعاية وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية.

كما قام الوفد بزيارة معرض جاوا للصيد البحري، وكذلك عدد من الشركات المتخصصة في مجالات الزراعة المائية والصيد البحري، وتعبئة وتغليف المنتجات البحرية، ومصنع قوارب الصيد البحري بمحافظة جيبارا، وذلك بهدف التعرف على التقنيات الحديثة المستخدمة في مجالات الزراعة المائية والصيد البحري بجمهورية إندونيسيا.

يذكر أن وفد غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس ضم كلا من : فرج دريبيل رئيس لجنة إدارة الغرفة، والطيب الصالحي عضو لجنة الإدارة مدير المشروع الوطني للزراعة المائية، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين منتسبي الغرفة. (وال)

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