زيادة رواتب قطاع النفط بنسبة 67%

اجتمع وزير المالية خالد المبروك اليوم الثلاثاء مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بمقر المؤسسة بطرابلس بحضور مديرو الإدارات والمكاتب والإدارت الفنية للجانبين وذلك حرصا من وزارة المالية على دعم قطاع النفط باعتباره الشريان الحيوي للاقتصاد الوطني ، وفي إطار خطة وزارة المالية لعقد اجتماعات تقابلية مع الوزارات والمؤسسات الممولة من الخزانة العامة للدولة .

وناقش الاجتماع الاشكاليات والعراقيل التي تواجه المؤسسة والشركات التابعة لها ومن بينها الزيادة المقررة للعاملين بنسبة 67%.

حيث بشر المبروك بأن الزيادة المستحقة وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء ستكون خلال شهر يوليو الجاري.

فضلا عن أن وزارة المالية ستعمل جاهدة بكافة إداراتها لإنجاز هذا الاستحقاق لقطاع النفط وصرف ميزانية التشغيل والتطوير للقطاع.

وتدارس المجتمعون الآليات والخطط والاستراتجيات التي يمكن من خلالها تطوير قطاع النفط لأجل زيادة الإنتاج دعمًا للاقتصاد الوطني .

وخلص الاجتماع إلى تكثيف الاجتماعات الدورية مابين وزارة المالية والمؤسسة الوطنية للنفط.

وذلك لأجل حل كافة الاشكاليات والعراقيل التي تواجه سير عمل المؤسسة بشكل خاص والقطاع بشكل عام.

وكذلك العمل على تطوير وتحسين مستوى الإنتاج وانتهاج مبدأ الإفصاح والشفافية للإيرادات والنفقات الخاصة بالقطاع خدمة للوطن والمواطن.