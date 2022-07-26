تزايد أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي

واشنطن 26 يوليو 2022 (وال) -صعدت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، وسط مخاوف متزايدة بشأن شح الإمدادات في ظل الأوضاع المرتبطة بأوكرانيا، أي أن مخاوف الإمدادات طغت على مخاوف الركود.

وبحلول الساعة (06:50) بتوقيت غرينتش ، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة (1.66%) إلى (98.31) دولار للبرميل.

في حين صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة (1.81%) إلى (107.05) دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.(وال واشنطن) س خ.

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