قطع بأحد كوابل الألياف البصرية بغرب بنغازي يتسبب في اضطراب في حركة الاتّصالات بين شرق ليبيا وغربها

بنغازي 26 يوليو 2022 (وال)- نوهت الشركة القابضة للاتصالات؛ بحدوث اضطراب مؤقت في حركة الاتّصالات بين شرق ليبيا وغربها نتيجة لقطعٍ أحد كوابل الألياف البصرية بغرب بنغازي.

وقالت الشركة في تنويهها “نعلمكم بتأثر جزئي لحركة الاتصالات بين شرق ليبيا وغربها، وذلك نتيجةً لأعمال حفر عشوائية جرت غرب مدينة بنغازي”.

ولفتت الشركة إلى فرق الصيانة تعمل بالموقع الذي حدثت به عملية قطعٍ لأحد كوابل الألياف البصرية، لاسترجاع الخدمة إلى ما كانت عليه وعلى وجه السرعة. (وال)

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