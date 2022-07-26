شكشك يبحث مع السفير التركي الموقف التنفيذي للمشاريع المسندة للشركات التركية في ليبيا

طرابلس 26 يوليو 2022 (وال)- بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك اليوم الثلاثاء، مع السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز؛ الموقف التنفيذي لعدد من المشاريع المسندة لمجموعة من الشركات التركية في ليبيا.

ويأتي لقاء شكشك مع السفير التركي الذي عقد بمقر الديوان في طرابلس، في إطار تنفيذ الاختصاصات الفنية المناطة بديوان المحاسبة، واستكمالا للقاءات المتابعة التي يقوم بها رئيس الديوان مع المسؤولين والشركات التركية التي لديها عقود في ليبيا، وفقًا لما نشره المكتب للديوان عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك. (وال)

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